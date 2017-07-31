Украинская чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина пришла к финишу с велосипедом в руках

11:28, 31 июля 2017
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Наша спортсменка стала чемпионкой Европы, при этом на финише произошел курьез.

Яна Беломоина выиграла золото ЧЕ / baku2015.com

Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла первое место на чемпионате Европы по маунтинбайку (кросс-кантри), сообщает официальный twitter UEC Cycling.

Наша велосипедистка опередила в финале соперниц из Швейцарии и Норвегии и завоевала золотую медаль.

На финише не обошлось без курьеза. На финишной прямой, когда уже было ясно, кто победил, болельщики протянули Яне флаг Украины, который запутался в колесе велосипеда. Чтобы финишировать, спортсменке пришлось встать, взять велосипед в руки и пешком перейти финишную черту.

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Теги: #Яна Беломоина#курьез в велоспорте#Яна Беломоина чемпионка Европы