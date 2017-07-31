Украинская чемпионка Европы по маунтинбайку Яна Беломоина пришла к финишу с велосипедом в руках

Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла первое место на чемпионате Европы по маунтинбайку (кросс-кантри), сообщает официальный twitter UEC Cycling.

Наша велосипедистка опередила в финале соперниц из Швейцарии и Норвегии и завоевала золотую медаль.

На финише не обошлось без курьеза. На финишной прямой, когда уже было ясно, кто победил, болельщики протянули Яне флаг Украины, который запутался в колесе велосипеда. Чтобы финишировать, спортсменке пришлось встать, взять велосипед в руки и пешком перейти финишную черту.