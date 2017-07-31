Сборная Украины по шашкам примет участие в молодежном чемпионате Европы

31 июля 2017 года молодежная сборная Украины отправляется из Киева на чемпионат Европы, который будет проходить 1-9 августа в Витебске (Беларусь), сообщает Федерация шашек Украины.

Соревнования будут проходить по трем видам программ (классическая, быстрая, молниеносная игра) в 5 возрастных категориях (молодежь до 26 лет, юниоры – до 19 лет, кадеты – до 16 лет, мини-кадеты до 13 лет, юные надежды до 10 лет).

Все участники сборной команды Украины прошли отбор на чемпионатах Украины. В состав сборной попали представители 8 областей Украины: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Херсонской

В состав сборной вышли спортсмены, которые уже неоднократно своими спортивными достижениями повышали престиж Украины в мире и Европы.

В составе команды представители молодежи (до 26 лет). Это - Владислав Антонович (Днепропетровская область), мастер спорта Украины, призер чемпионата Европы среди молодежи, многократный победитель и призер Чемпионатов Украины и Василий Пікіняр (Винницкая область), мастер спорта Украины, призер чемпионата Европы среди молодежи, многократный победитель и призер Чемпионатов Украины, который получил право участвовать в чемпионате мира среди мужчин в 2017 году.

Также в команде есть представители юниоров (до 19 лет) и младших кадетов (до 13).