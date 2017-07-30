Украина попала в пятерку лучших сборных на Всемирных Играх, установив рекорд за все годы

Сборная Украины по неолимпийским видам спорта в официальном медальном зачете Всемирных Игр финишировала на 5-м месте, что является лучшим результатом для нашей команды за все годы.

Украинцы завоевали на крупном спортивном форуме 25 медалей, среди которых 10 золотых, 7 серебрянных и 8 бронзовых.

Больше выиграли лишь сборные России (63 медали, среди которых 28 золотых), Германии (42 медали, 18 золотых), Италии (42 медали, 16 золотых) и Франции (43 медали, 14 золотых).

Читайте такжеКак популяризируют спортсменов-участников Х Всемирных Игр в украинских городах Самый большой медальный урожай наша команда собрала в соревнованиях по пауэрлифтингу (3 золота, 2 серебра и 2 бронзы) и таиландскому боксу муай-тай (3 золота и 1 серебро).

Очень успешными были также результаты в сумо (1 золото, 1 серебро, 1 бронза), каратэ (1 золото и 1 серебро), прыжках на батуте (1 золото и 1 серебро), подводном спорте (4 бронзы).

Читайте такжеПоследним чемпионом Всемирных Игр-2017 стал украинец Олег ПриймачевВсего одна награда (зато золотая!) добыта в соревнованиях по джиу-джитсу. Украинский "Человек-паук" Даниил Болдырев добыл серебро по скалолазанию. Наш женский дуэт стал бронзовым в спортивной акробатике.

Отметим, что каратэ и скалолазание уже вошли в программу Олимпийских игр и будут представлены в Токио-2020.

Все украинские чемпионы Всемирных Игр - Светлана Тросюк (сумо), Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), Сергей Белый (пауэрлифтинг), Алексей Рокочий (пауэрлифтинг), Станислав Горуна (каратэ), Наталья Москвина и Светлана Малькова (прыжки на батуте), Игорь Любченко (таиландский бокс), Сергей Куляба (таиландский бокс), Олег Приймачев (таиландский бокс).

Кроме того, во Всемирных Играх участвовали и специальные виды спорта (invitational sports), награды в которых не вошли в официальный реестр Игр.

Украина выиграла неофициальный рейтинг по приглашенным видам, завоевав 5 золотых и 2 бронзовые награды. Три золота и одну бронзу наши представители взяли в академической гребле в помещении (золото Антона Бондаренко и сразу две высшие награды Елены Буряк).

Еще два золота и бронза - в соревнованиях по кикбоксингу (чемпионы Игр - Орфан Сананзаде и Виталий Дубина).

Ометим, что наша команда была представлена 80-ю атлетами, который принимали участие в 20 видах спорта.

Всемирные игры являются крупнейшими международными соревнованиями по неолимпийским видам спорта. Форум проходил в 10-й раз - с 20-го по 30 июля в польском Вроцлаве.