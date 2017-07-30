Михаил Романчук выиграл серебро чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл серебряную награду на чемпионате мира по водным видам спорта, который завершается в Будапеште.

Наш спортсмен занял второе место в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Отметим, что Романчук был лучшим пловцом в этой категории в квалификации, показав в предварительном заплыве время 14 минут 44,11 секунд, и стартовал в финале по 4-й дорожке.

Выиграл финальный заплыв итальянец Григорио Палтриньери, который показал время 14:35.85. Романчук отстал от соперника чуть более, чем на секунду. Время украинца - 14:37.14.

От двух лидеров со значительным отставанием финишировала остальная группа. Бронза - у австралица Мэка Хортона, который преодолел полтора километра за 14 минут 47,70 секунд.

Серебро Романчука - девятая медаль сборной Украины на чемпионате мира. Всего в зачете у нас - два серебра и 7 бронзовых наград.