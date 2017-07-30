Последним чемпионом Всемирных Игр-2017 стал украинец Олег Приймачев
На крупнейшем форуме по неолимпийским видам спорта во Вроцлаве разыгран последний комплект наград.
Только что на Всемирных Играх в польском Вроцлаве состоялась последняя церемония награждения призеров главного форума по неолимпийским видам спорта.
Читайте такжеУкраинец Игорь Любченко завоевал золото на Всемирных Играх в таиландском боксеОфициально последним чемпионом Всемирных Игр стал украинский спортсмен.
В соревнованиях по таиландскому боксу муай-тай золото завоевал украинский тяжеловес (категория 91 кг) Олег Приймачев.
27-летний полтавчанин чрезвычайно убедительно выглядел в первых двух поединках турнира. В четвертьфинале он победил словенца Рока Эрсте. В полуфинальном бою украинец также не дал ни одного шанса немцу Якобу Стибену.
Читайте такжеУкраинец Сергей Куляба принес сборной еще одну золотую награду Всемирных ИгрСоперником Олега Приймачева в финале должен был быть поляк Лукаш Радощ, но он снялся с решающей схватки из-за травмы ноги. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Таким образом, Украина добывает последнюю золотую медаль Х Всемирных Игр, которая для нашей команды стала уже 10-й.
Благодаря этой награде украинская команда поднялась на 5-е место в официальном медальном зачете, что является абсолютно лучшим достижением для украинских спортсменов за историю выступлений на World Games.