Украинец Сергей Куляба принес сборной еще одну золотую награду Всемирных Игр

25-летний одесский спортсмен Сергей Куляба стал чемпионом Всемирных Игр, победив в соревнованиях по таиландскому боксу муай-тай в весовой категории до 67 кг.

В финале одессит одолел россиянина Владимира Кузьмина (судейский счет боя - 29:28 в пользу украинского боксера).

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В битве за выход в финал украинец оказался сильнее Ануенга Хаттхамарасри - представителя Таиланда - страны-родоначальницы тайского бокса.

Золото Сергея Кулябы - уже девятое для сборной Украины.

Сегодня всемирный спортивный форум во Вроцлаве завершается.