Украинец Игорь Любченко завоевал золото на Всемирных Играх в таиландском боксе

16:11, 30 июля 2017
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Это восьмое золото нашей сборной во Вроцлаве.

Игорь Любченко (слева) - чемпион Всемирных Игр / Спортивный комитет Украины

Многократный чемпион мира по таиландскому боксу муай-тай Игорь Любченко стал чемпионом Всемирных Игр во Вроцлаве в категории до 63,5 кг.

В финальном поединке наш спортсмен одолел своего соперника - иранца Али Заринфара. Судейский счет решающего противостояния - 30:27 в пользу 26-летнего одессита, что означает его преимущество в каждом из раундов.

Накануне в четвертьфинале Любченко уверенно прошел казахстанца Абиля Галиева, а затем в полуфинале - ливанца Ахмада Ондаша.

Золото Игоря Любченко - уже восьмое в медальном зачете сборной Украины на Всемирных Играх.

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Теги: #Всемирные Игры-2017#муай-тай#Игорь Любченко