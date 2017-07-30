Украинец Игорь Любченко завоевал золото на Всемирных Играх в таиландском боксе
16:11, 30 июля 2017Другое
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Это восьмое золото нашей сборной во Вроцлаве.
Игорь Любченко (слева) - чемпион Всемирных Игр / Спортивный комитет Украины
Многократный чемпион мира по таиландскому боксу муай-тай Игорь Любченко стал чемпионом Всемирных Игр во Вроцлаве в категории до 63,5 кг.
В финальном поединке наш спортсмен одолел своего соперника - иранца Али Заринфара. Судейский счет решающего противостояния - 30:27 в пользу 26-летнего одессита, что означает его преимущество в каждом из раундов.
Накануне в четвертьфинале Любченко уверенно прошел казахстанца Абиля Галиева, а затем в полуфинале - ливанца Ахмада Ондаша.
Золото Игоря Любченко - уже восьмое в медальном зачете сборной Украины на Всемирных Играх.
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