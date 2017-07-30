Джон Джонс нокаутировал Кормье и стал чемпионом UFC

В Анахайме (Калифорния) прошел самый ожидаемый в этом году турнир по смешанным единоборствам от UFC, сообщает официальный сайт соревнований.

В главном бою вечера Джон Джонс победил Даниэля Кормье и стал новым чемпионом в полутяжелом весе.

Первый раунд прошел в очень конкурентной борьбе, у каждого из бойцов были свои удачные моменты. Джонс был успешен на дальней дистанции с ударами ногами и ударами руками в корпус. Кормье же отвечал плотными ударами рук на ближней дистанции.

По похожему сценарию прошел и второй раунд, но Даниэль смотрелся в нем чуть лучше. В третьем раунде Джонс начал действовать очень активно и в одном из эпизодов провел точный удар ногой в голову Даниэлю. Кормье был сильно потрясен и оказался на полу, где Джонс добил оппонента серией ударов руками и локтями.

Джон Джонс вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В другом бою Тайрон Вудли нанес поражение Демиану Майе. Поединок продолжался пять раундов и завершился победой Вудли единогласным решением судей. Тайрон отстоял титул в полусреднем весе.

Чемпионкой в полулегкой весовой категории стала Кристиана Джустино, которая победила Тоню Эвинджер.