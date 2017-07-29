Легкоатлетка Магучих стала чемпионом ЕЮОФ, гребцы завоевали серебро

Ярослава Магучих завоевала третью золотую медаль для сборной Украины на ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Наша спортсменка в прыжках в высоту не оставляет шансов соперницам и с результатом 1,89 м занимает самую высокую ступеньку пьедестала почета.

Также, в последний день соревнований, наши представители гребли на байдарках и каноэ поставили замечательную точку в выступлении украинской команды на фестивале. Юлиана Путнина и Лев Кирпик в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в миксте приносят Украине «серебро». Первое место завоевал дуэт из Словакии.

«Очень подбадривало то, что стояли все члены нашей сборной, поддерживали нас. А буквально за минуту до старта наши дзюдоисты подняли наш флаг, это было просто удивительно. Ты смотришь как он развивается на ветру и это как глоток надежды какой-то. Спасибо всей команде, всем тем кто переживал, болел. У нас нет слов, это очень круто», - прокомментировали Лев и Юлиана.

Таким образом, на счету украинцев в Дьоре-2017 восемь наград: 3 «золота», 4 «серебра» и 1 «бронза».