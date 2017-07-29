Легкоатлет Кириллин завоевал золото ЕЮОФ, дзюдоистка Чистякова - серебро

Вторую медаль высшей пробы на ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьоре добыл для Украины легкоатлет Алексей Кириллин, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Наш спортсмен победил в метании диска с результатом 60.74 м, не оставив шансов соперникам в борьбе за первое место.

Читайте такжеЛегкоатлет Кохан принес Украине первое "золото" юношеского Олимпийского фестиваля-2017«Медалью доволен, а вот результатом нет, можно было лучше. Помешали погодные условия – порывистый ветер, который появился во время метания. Всем спасибо, кто поддерживал меня и пришел сегодня на стадион. Я очень рад», - отметил Кириллин после завершения соревнований.

Чуть раньше дзюдоистка Наталья Чистякова в весовой категории до 70 кг. получила серебряную медаль.

На пути к подиуму наша спортсменка победила соперниц из Польши, Нидерланов и Андорры. В финальной схватке в упорной борьбе украинка уступила спортсменке из Беларуси и стала обладательницей медали.

Таким образом, на счету украинцев уже 6 наград Дьора-2017: 2 «золота», 3 серебряные медали и 1 «бронза».