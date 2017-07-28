Украинец Богдан Мочульский выиграл золото Всемирных Игр в соревнованиях по джиу-джитсу

Украинец Богдан Мочульский выиграл золото Всемирных Игр по джиу-джитсу, передает УНИАН.

В соревнованиях весовой категории до 62 кг наш спортсмен провел четыре боя. В групповой стадии Мочульский одолел бельгийца Коутса и болгарина Маркова и вышел в полуфинал Игр.

В 1/2 финала 20-летний лучанин оказался сильнее Романа Аполонова, выступающего под флагом Германии.

В схватке за золото соперником украинца был колумбиец Вивьескас Ортис. Мочульский проявил фантастическую волю к победе и добился победного результата.

Теперь у Украины - 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронховых медалей в официальном зачете Всемирных Игр и 7-е место в реестре среди 112-ти стран.