Украинец Богдан Мочульский выиграл золото Всемирных Игр в соревнованиях по джиу-джитсу
23:56, 28 июля 2017Другое
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Луцкий спортсмен обыграл в финале колумбийца и стал чемпионом Игр.
Богдан Мочульский выиграл Всемирные Игры / Спортивный комитет Украины
Украинец Богдан Мочульский выиграл золото Всемирных Игр по джиу-джитсу, передает УНИАН.
В соревнованиях весовой категории до 62 кг наш спортсмен провел четыре боя. В групповой стадии Мочульский одолел бельгийца Коутса и болгарина Маркова и вышел в полуфинал Игр.
В 1/2 финала 20-летний лучанин оказался сильнее Романа Аполонова, выступающего под флагом Германии.
В схватке за золото соперником украинца был колумбиец Вивьескас Ортис. Мочульский проявил фантастическую волю к победе и добился победного результата.
Теперь у Украины - 7 золотых, 6 серебряных и 8 бронховых медалей в официальном зачете Всемирных Игр и 7-е место в реестре среди 112-ти стран.
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