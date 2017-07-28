В Будапеште прямо на фоне парламента проходят соревнования по прыжкам в воду с экстремальной высоты (фоторепортаж)
17:34, 28 июля 2017Другое
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Прыгуны-экстремалы соревнуются прямо на фоне здания венгерского парламента.
В Будапеште в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта сейчас проходят соревнования по хай-дайвингу - прыжкам в воду с экстремальных высот.
Впервые эта дисциплина была включена в программу ЧМ в 2013 году. Мужчины прыгают с высоты 27 метров, а женщины - с 20 метров.
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Обычно такие прыжки проходят на открытой площадке, и поскольку в этом году Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште - прыгуны соревнуются на фоне здания венгерского парламента.
Как ранее сообщал УНИАН, ранее украинцы Олег Колодий и Илья Кваша завоевали бронзу чемпионата мира в прыжках в воду.
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