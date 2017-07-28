УНИАН в прямом эфире покажет самый ожидаемый в этом году турнир по боям без правил UFC

В воскресенье рано утром по киевскому времени в Анахайме (США) пройдет самый оджидаемый турнир в 2017-м году по боям без правил от компании UFC, сообщает официальный сайт организации.

Мега-событием вечера, безусловно, станет титульный поединок между Даниэлем Кормье и Джоном Джонсом в полутяжелой весовой категории (до 93 кг.). Данное противостояние длится на протяжении пяти лет. Первый поединок, который прошел в январе 2015 года остался за Джонсом, который на тот момент был еще в ранге чемпиона. Второй поединок неоднократно срывался по самым разным причинам - от автомобильной аварии Джонса, до провалленого ним допинг-теста. И вот - время реванша настало!

Кроме этого, состоится еще 11 интереснейших поединков, в том числе - два титульных.

Титул в женском поединке в полулегком весе оспорят Кристиан Джустино и Таня Эвинджер А в полусреднем весе у мужчин состоится титульный бой между Тайроном Вудли и Демианом Майей.

Смотрите мега-файт из Анахайма в прямом эфире в воскресенье, 30 июля, в 5.00 утра!

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.