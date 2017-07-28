Козлова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Швеции
15:02, 28 июля 2017Другое
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Украинка уступила экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки.
Козлова проиграла в Бостаде на стадии 1/4 финала / btu.org.ua
В Бостаде (Швеция) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Ericsson Open, в котором украинка Екатерина Козлова проиграла датчанке Каролин Возняцки, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершилась со счетом 3:6, 1:6.
Читайте такжеУкраинка Козлова не прошла квалификацию теннисного УимблдонаИгра продолжалась чуть больше часа и на протяжении всего этого времени датчанка имела полное преимущество.
В полуфинале Возняцки сыграет с победительницей пары Элис Мертенс (Бельгия) - Александра Крунич (Сербия).
Турнир в Бостаде проходит с 23 по 30 июля.
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