Козлова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Швеции

15:02, 28 июля 2017
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Украинка уступила экс-первой ракетке мира датчанке Каролин Возняцки.

btu.org.ua

В Бостаде (Швеция) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Ericsson Open, в котором украинка Екатерина Козлова проиграла датчанке Каролин Возняцки, сообщает официальный сайт соревнований.  

Матч завершилась со счетом 3:6, 1:6.

Читайте такжеУкраинка Козлова не прошла квалификацию теннисного УимблдонаИгра продолжалась чуть больше часа и на протяжении всего этого времени датчанка имела полное преимущество. 

В полуфинале Возняцки сыграет с победительницей пары Элис Мертенс (Бельгия) - Александра Крунич (Сербия).

Турнир в Бостаде проходит с 23 по 30 июля.  

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Теги: #Козлова проиграла в Бостаде#украинка на теннисном турнире в Швеции