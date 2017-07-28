Козлова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Швеции

В Бостаде (Швеция) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Ericsson Open, в котором украинка Екатерина Козлова проиграла датчанке Каролин Возняцки, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершилась со счетом 3:6, 1:6.

Читайте такжеУкраинка Козлова не прошла квалификацию теннисного УимблдонаИгра продолжалась чуть больше часа и на протяжении всего этого времени датчанка имела полное преимущество.

В полуфинале Возняцки сыграет с победительницей пары Элис Мертенс (Бельгия) - Александра Крунич (Сербия).

Турнир в Бостаде проходит с 23 по 30 июля.