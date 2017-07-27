Сборная Украины возглавляет медальный зачет Всемирных Игр по показательным видам спорта

Сборная Украины уже завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей на Всемирных Играх во Вроцлаве.

Отметим, что на официальном сайте Всемирных Игр в общем командном зачете не учитываются награды, которые мы заработали в показательных видах спорта - в частности, в кикбоксинге (2 золота и 1 бронза) и академической гребле (3 золота и 1 бронза).

В отдельном реестре "invitational medal tally" Украина находится на первом месте, сообщает официальный сайт Всемирных Игр.

Крупнейший мировой форум по неолимпийским видам спорта проходит в Польше с 20-го по 30 июля.