Сборная Украины возглавляет медальный зачет Всемирных Игр по показательным видам спорта

23:03, 27 июля 2017
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У наших спортсменов пять золотых медалей в специальных приглашенных видах на спортивном форуме во Вроцлаве. 

Елена Буряк - двукратная чемпионка Всемирных Игр-2017 / Спортивный комитет Украины

Сборная Украины уже завоевала 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей на Всемирных Играх во Вроцлаве.

Отметим, что на официальном сайте Всемирных Игр в общем командном зачете не учитываются награды, которые мы заработали в показательных видах спорта - в частности, в кикбоксинге (2 золота и 1 бронза) и академической гребле (3 золота и 1 бронза). 

В отдельном реестре "invitational medal tally" Украина находится на первом месте, сообщает официальный сайт Всемирных Игр. 

Крупнейший мировой форум по неолимпийским видам спорта проходит в Польше с 20-го по 30 июля.

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Теги: #сборная Украины#Всемирные Игры-2017