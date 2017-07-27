Легкоатлет Кохан принес Украине первое "золото" юношеского Олимпийского фестиваля-2017

Копилка юношеской сборной Украины на ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале пополнилась первой медалью высшей пробы, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины

Автором золотой награды стал наш чемпион мира по легкой атлетике U18 Михаил Кохан в соревнованиях по метанию молота.

«Золотой» результат нашего чемпиона - 78.28 м.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил новоиспеченного чемпиона ЕЮОФ-2017, тренерский состав команды и украинскую команду Дьёра-2017 с блестящим достижением, пожелав Михаилу дальнейших уверенных успехов на международной арене, а украинским олимпийцам удачных выступлений в Венгрии.