Украинец Виталий Дубина стал чемпионом Всемирных Игр в кикбоксинге

Украинец Виталий Дубина стал чемпионом Всемирных Игр, выиграв соревнования по кикбоксингу в весовой категории до 71 кг. Об этом сообщает УНИАН.

В решающей схватке за золото 22-летний спортсмен из Херсона победил Богдана Шумарова из Болгарии. Судейский счет боя - 3:0 в пользу украинца.

Напомним, до этого также первое место по кикбоксингу занял Орфан Сананзаде из Украины.

Роман Головатюк получил бронзу в этом виде спорта.

Кикбоксинг является одним из четырех "показательных видов спорта" на Всемирных Играх вместе с академической греблей (где у украинцев три золота и бронза), американским футболом и спидвеем. Медали, завоеванные в этих видах, увы, не идут в официальный командный зачет на мировом форуме.

На данный момент у сборной Украины в официальной таблице остается 20 медалей (6 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). Украинцы - на восьмом месте среди 112-ти сборных.