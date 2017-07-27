Украина завоевала золото в кикбоксинге на Всемирных Играх

Победителем стал Орфан Сананзаде из Украины.

Украинский кикбоксер Орфан Сананзаде завоевал золотую медаль Всемирных Игр. Украинец выступал в весовой категории до 63,5 кг. В драматическом финале Сананзаде победил серба Александара Коновалова, сообщает УНИАН. Судейский счет - 2:1 в пользу украинца. Бронза - у хорвата Мухамета Деская.

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