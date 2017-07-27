Сборная Украины завоевала два золота на Всемирных Играх в показательной дисциплине, побив рекорды мира

16:22, 27 июля 2017
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Украинцы - лучшие в одном из видов академической гребли, который проходит в помещении. 

Украинка Елена Буряк с золотом / facebook.com/pg/TWG2017/

Спортсмены сборной Украины в четверг победили еще в двух дисциплинах Всемирных Игр.

Елена Буряк и Антон Бондаренко заняли первые места в одной из дисциплин академической гребли - гребле на эргометрах, которая, напомним, впервые попала в программу этих соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр). 

Читайте такжеСборная Украины вошла в Топ-8 команд Всемирных ИгрБуряк победила на 500-метровой "дистанции", показав время 1 минуту 24,5 секунды. Это мировой рекорд. На второй строчке - Анна Вержбовска (Польша), бронза - у Сесилии Велин (Швеция), сообщает УНИАН. 

В этой же дисциплине у мужчин триумфовал с еще одним мировым рекордом Антон Бондаренко с результатом 1 минута 12,1 секунды. В тройке лучших также - Фил Клэпп (Великобритания) и Павел Шурмей (Беларусь). 

Антон Бондаренко - чемпион Всемирных Игр / facebook.com/pg/TWG2017/

Отметим, что вчера Елена Буряк выиграла золото на "дистанции" 2 км, также установив рекорд мира. А Антон Бондаренко в этом виде программы взял бронзу.  

Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.

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Теги: #сборная Украины#Всемирные Игры-2017#академическая гребля