Сборная Украины завоевала два золота на Всемирных Играх в показательной дисциплине, побив рекорды мира

Спортсмены сборной Украины в четверг победили еще в двух дисциплинах Всемирных Игр.

Елена Буряк и Антон Бондаренко заняли первые места в одной из дисциплин академической гребли - гребле на эргометрах, которая, напомним, впервые попала в программу этих соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).

Читайте такжеСборная Украины вошла в Топ-8 команд Всемирных ИгрБуряк победила на 500-метровой "дистанции", показав время 1 минуту 24,5 секунды. Это мировой рекорд. На второй строчке - Анна Вержбовска (Польша), бронза - у Сесилии Велин (Швеция), сообщает УНИАН.

В этой же дисциплине у мужчин триумфовал с еще одним мировым рекордом Антон Бондаренко с результатом 1 минута 12,1 секунды. В тройке лучших также - Фил Клэпп (Великобритания) и Павел Шурмей (Беларусь).

Отметим, что вчера Елена Буряк выиграла золото на "дистанции" 2 км, также установив рекорд мира. А Антон Бондаренко в этом виде программы взял бронзу.

Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.