Сегодня на Всемирных Играх во Вроцлаве проходят финальные бои в соревнованиях по кикбоксингу. По итогам вчерашнего дня борьбу за медали продолжили пять украинцев.

Украинец Роман Головатюк завоевал бронзовую медаль Всемирных Игр в кикбоксинге. Как сообщает УНИАН, наш спортсмен выиграл четвертьфинальный бой и уступил в полуфинале. Его поединок за бронзу не состоялся - оппонент Головатюка поляк Михал Туринский получил травму в предыдущем поединке и снялся с дальнейшей борьбы.

По этой же причине - из-за травмы одного из участников - определился досрочный победитель в дуэли за третье место между украинцем Юрием Перетятько и поляком Войцехом Кажечко, только в этом случае повезло польскому спортсмену.