Денис Баранов стал серебряным призером олимпийского фестиваля по легкой атлетике

На ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который продолжается в венгерском Дьере, копилка сборной Украины пополнилась еще одной наградой, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Денис Баранов в беге на 400 метров завоевал серебряную медаль, показав время 49.33, которое является его личным рекордом.

Вот как прокомментировал свое выступление пресс-службе НОК Украины спортсмен сразу после награждения. «Я невероятно рад, что удалось добыть серебряную медаль и пробежать выше личного результата! Сегодня бежалось намного легче, чем вчера в квалификации. На самом финише чуть-чуть меня не хватило. Благодарен своим тренерам, которые подготовили меня, без их помощи ничего бы не было. Уверен, что это хоть и первая моя международная медаль, но не последняя. Буду идти вперед - только вперед!»

Таким образом, в Дьере-2017 на счету украинцев уже 3 медали: два «серебра» и «бронза».