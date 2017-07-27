Сергей Кулиш стал вице-чемпионом Европы по спортивной стрельбе
10:59, 27 июля 2017Другое
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Украинец завоевал серебряную награду в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.
Кулиш завоевал серебро чемпионата Европы / REUTERS
В Баку разыгран очередной комплект наград чемпионата Европы по спортивной стрельбе, де украинец Сергей Кулиш занял 2-е место в стрельбе из винтовки из трех положений с расстояния 50 метров, сообщает официальный сайт соревнований.
Кулиш показал итоговый результат 458,1 балла.
Читайте такжеКоростылев стал чемпионом Европы по стрельбе, команда - серебряный призерВ борьбе за медали он проиграл Юрию Щербацевичу из Беларуси 461,4, но существенно опередил Александра Шмирла из Австрии - 447,6 балла.
Для призера Олимпийских игр в Рио-2016 Кулиша эта награда стала первой на континентальном первенстве в Баку.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Баку проходит с 22 июля по 4 августа
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