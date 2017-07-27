Сергей Кулиш стал вице-чемпионом Европы по спортивной стрельбе

В Баку разыгран очередной комплект наград чемпионата Европы по спортивной стрельбе, де украинец Сергей Кулиш занял 2-е место в стрельбе из винтовки из трех положений с расстояния 50 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

Кулиш показал итоговый результат 458,1 балла.

Читайте такжеКоростылев стал чемпионом Европы по стрельбе, команда - серебряный призерВ борьбе за медали он проиграл Юрию Щербацевичу из Беларуси 461,4, но существенно опередил Александра Шмирла из Австрии - 447,6 балла.

Для призера Олимпийских игр в Рио-2016 Кулиша эта награда стала первой на континентальном первенстве в Баку.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Баку проходит с 22 июля по 4 августа