Сборная Украины выиграла шестое золото Всемирных Игр в прыжках на батуте
01:00, 27 июля 2017Другое
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Золотым стал дуэт Наталья Москвина и Светлана Малькова.
Украинский дуэт Наталья Москвина и Светлана Малькова стали чемпионками Всемирных Игр в синхронных прыжках на батуте, принеся шестое золото в казну украинской команды.
Интересно, что квалификацию наша команда завершила с седьмым результатом среди 10-ти команд, а выиграли отборочный раунд китаянки. Впрочем, финальный этап все перевернул с ног на голову - практически все главные фавориты допустили грубые ошибки. В результате сборная Китая оказалась на последнем месте в финале - 8-й позиции, а россиянки - на 4-й строчке.
Украинки набрали 48,100 баллов и стали первыми! Серебро - у команды Азербайджана, бронза - у Нидерландов.
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