Сборная Украины выиграла шестое золото Всемирных Игр в прыжках на батуте

Украинский дуэт Наталья Москвина и Светлана Малькова стали чемпионками Всемирных Игр в синхронных прыжках на батуте, принеся шестое золото в казну украинской команды.

Интересно, что квалификацию наша команда завершила с седьмым результатом среди 10-ти команд, а выиграли отборочный раунд китаянки. Впрочем, финальный этап все перевернул с ног на голову - практически все главные фавориты допустили грубые ошибки. В результате сборная Китая оказалась на последнем месте в финале - 8-й позиции, а россиянки - на 4-й строчке.

Украинки набрали 48,100 баллов и стали первыми! Серебро - у команды Азербайджана, бронза - у Нидерландов.