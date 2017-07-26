Львовянин Станислав Горуна принес Украине пятую золотую медаль Всемирных Игр

Украина одержала пятую золотую награду на Всемирных Играх в польском Вроцлаве, сообщает УНИАН.

Чемпионом всемирного форума по неолимпийским видам спорта стал львовянин Станислав Горуна, для которого это наивысшее достижение в спортивной карьере после двух серебряных медалей на чемпионатах Европы (2014, 2017).

На пути к наивысшей вершине пьедестала почета Горуна выиграл пять поединков. Три из них - на групповой стадии, против американца Томаса Скотта (счет схватки - 6:1), поляка Мацея Богушевского (6:0) и Ермека Айназарова из Казахстана - 4:0.

В полуфинале украинский спортсмен уверенно одолел бразильца Эрнани Вериссимо (4:1).

Самым драматичным был финальный бой против иранца Алишгара Ашабари, который до этого на турнире так же не потерпел ни одного поражения.

Начало было за иранцем, который быстро заработал два балла. В середине боя Горуна получил удар в лицо после удара локтем соперника не по правилам. Но на последних секундах трехочковый прием ногой в голову оппонента принес желанную победу львовянину.

"Последний бой был тяжелым, - отметил украинский чемпион. - Соперник хорошо чувствовал дистанцию и читал мои действия. Была отмашка локтем - ничего страшного, это рабочий процесс. Главное - окончательный результат, который у меня есть! С такой поддержкой украинцев, которая была здесь во Вроцлаве, все возможно. Я считаю, Всемирные Игры являются пробными перед Олимпийскими, поэтому победа в Польше очень вдохновляет".