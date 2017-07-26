Чемпионка Европы Анита Серегина завоевала серебро на Всемирных Играх в соревнованиях по каратэ

Лидер женской сборной по каратэ Анита Серегина выиграла серебряную медаль Всемирных Игр, которые проходят во Вроцлаве.

В категории до 61 килограмма среди женщин 27-летняя уроженка Черноморска (бывший Ильичевск) сначала уверенно прорвалась в полуфинал. Сложности у Аниты возникли в первой схватке против перуанки Алехандры Гранде, где была зафиксирована ничья.

Во втором поединке наша спортсменка уверенно разобралась с австралийкой Кристиной Мах, выиграв со счетом 5:0, сообщает УНИАН.

Драматичным было противостояние с Юстиной Градовской из Польши, которая пыталась разбить защиту украинской чемпионки Европы, но натолкнулась на два результативных приема и в итоге вынуждена была уступить для Серегиной место в финале.

В поединке за золото, больше похожем на шахматную партию, Анита вновь встретилась с уже хорошо знакомой ей Алехандрой Гранде, но на этот раз осторожная манера ведения боя украинки сыграла с ней злую шутку. Перуанка в середине боя заработала балл, заставив Серегину отыгрываться, а затем удержала преимущество.

Отметим, что еще одна украинская чемпионка Европы Катерина Кривая в категории до 50 кг не пробилась в полуфинал, из трех групповых поединков проиграв два.