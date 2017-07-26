На Всемирных Играх в соревнованиях по пауэрлифтингу украинец Рокочий завоевал золото, подняв 1105 килограмм

Украинец Алексей Рокочий стал обладателем золотой медали в пауэрлифтинге на Всемирных Играх-2017, выступая в самой престижной супертяжелой категории.

Читайте такжеУкраинка Татьяна Мельник - серебряный призер Всемирных Игр в ВроцлавеУроженец Лимана (Донецкая область), по сумме троеборья (приседание со штангой на спине - 432,5, жим штанги лежа - 317,5 и становая тяга - 355) показал результат в 1105 кг, что позволило ему занять первое место на пьедестале.

Как сообщает УНИАН, второй результат среди супертяжеловесов-пауэрлифтеров - у американца Джозефа Каппелліно, бронза - у Нурлана Єшмаханова из Казахстана.

Следует отметить, что еще один украинец - чемпион мира Алексей Бычков - из-за неудачи в первом упражнении (все три попытки он не использовал) был вынужден прекратить борьбу за награды.

Напомним, сегодня на Всемирных Играх серебро в пауэрлифтинге также завоевала Татьяна Мельник.