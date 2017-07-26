Украинка Татьяна Мельник - серебряный призер Всемирных Игр во Вроцлаве

Татьяна Мельник из Каменец-Подольского завоевала серебро Всемирных Игр, которые проходят с 20-го по 30 июля в польском Вроцлаве. Об этом сообщает УНИАН.

Наша спортсменка заняла второе место в соревнованиях супертяжелой категории по пауэрлифтингу. При собственном весе 73 кг украинка по сумме трех упражнений собрала 620 килограммов! В приседании результат украинки - 245 кг, в жиме лежа - 170 кг и в становой тяге - 205 кг.

По сумме баллов опередила украинку только американка Боника Лоу. Бронза - у еще одной представительницы США Лайан Блайн.

Сейчас у сборной Украины уже 16 наград Всемирных Игр - 3 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых - и 11-е место в медальном зачете.