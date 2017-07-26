Министр Жданов о российских спортсменах: Съездил в Крым, нарушил законодательство Украины – извини, мы тебя на территорию Украины не пустим

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов высказал свою позицию относительно запрета некоторым членам делегации сборной России на чемпионате Европы по боксу в Харькове посещать территорию Украины, заявив, что законы страны являются приоритетом, сощает Цензор.Нет.

"Спорт – отдельно, выполнения законов Украины – отдельно. И приоритет отдается выполнению законов Украины. Съездил в Крым, нарушил законодательство Украины – извини, мы тебя на территорию Украины не пустим. С другой стороны, те, кто не нарушал наши законы – спокойно принимали участие в чемпионатах Европы по прыжкам в воду и боксу, которые проходили в Киеве и Харькове", - отметил Министр.

На дополнительный вопрос, есть ли еще какие-то варианты, при которых российского спортсмена могут не допустить к участию в соревнованиях на территории Украины, Жданов заметил: "Разве что, если человек открыто выступает против территориальной целостности Украины, его тоже могут не впустить в нашу страну. СБУ подает соответствующие списки государственной пограничной службе".

Читайте такжеРоссийского боксера не пустили на чемпионат Европы в Украину "Если у нас есть сведения о том, что такой-то спортсмен был на сборах в Крыму и нелегально пересек границу Украины, мы, естественно, делимся такой информацией с компетентными органами. В целом, неважно артист ты из России или спортсмен. Мы так и будем действовать дальше совместно с СБУ и Госпрогранслужбой. Надо приучать уважать наше законодательство, территориальную целостность и независимость Украины", добавил Жданов.

Говоря же о рекомендациях Минмолодьспорта нашим спортсменам, посещающим Россию, министр отметил: "Они заключаются в том, что если это официальное соревнование, внесенное в международные календари и проводимое международными федерациями, - мы туда едем. Потому что если ты туда не ездишь, ты выпадаешь из системы международного спорта. Ты – изгой. Другое дело – коммерческие соревнования. В этом случае министерство выступает категорически против участия наших спортсменов. И рекомендация четкая: не ездить".

К нарушившим рекомендации могут применяться различные санкции, добавил Жданов: "Периодически мы просто можем исключить спортсмена из национальной сборной. Независимо от спортивных результатов за грубое нарушение соответствующих приказов и нормативных актов министерства".

"Массовых случаев не было, разве что единичные. И касались они, прежде всего, проведения учебно-тренировочных сборов (УТС). Вот по поводу учебно-тренировочных сборов в России есть приказ министра: мы на УТС в Россию не ездим. Мы не платим стране-агрессору за подготовку наших спортсменов", - заключил Министр молодежи и спорта Украины.

Как сообщал УНИАН, в июне в Украине прошли чемпионаты Европы по прыжкам в воду и боксу, где принимали участие спортсмены сборной РФ.