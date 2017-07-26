Киевский полумарафон получил статус IAAF BRONZE LABEL

Киевский полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon получил престижный статус - IAAF BRONZE LABEL, что является свидетельством высокого уровня организации и соответствия мировым стандартам. Об этом УНИАН сообщил организатор марафона - компания Run Ukraine.

Киевский полумарафон, который в восьмой раз пройдет в столице 22 апреля 2018 года, стал первым беговым мероприятием в Украине, который получил Бронзовый лейбл Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). На сегодня в мире только 32 беговых события имеют BRONZE LABEL, среди которых известные международные забеги: EA7 Emporio Armani Milano Marathon, PZU Warszawa Marathon, Zurich marathon. На постсоветском пространстве этот статус имеют лишь два мероприятия: Minsk Half Marathon и Lattelecom Riga Marathon. Теперь к списку присоединился и Киевский полумарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Для получения этого статуса организаторам необходимо было выполнить ряд требований IAAF 9 апреля во время проведения седьмого Киевского полумарафона. Соответствие требованиям контролировал специальный технический делегат Массимо Магнани. Недавно в ІAAF подтвердили успешное выполнение требований.

Читайте такжеКиевский полумарафон присоединился к престижной международной организации AIMS“Киевский полумарафон имеет большой потенциал. В течение двух дней я наблюдал за всеми процессами подготовки и самим мероприятием, все было на высоком уровне. Отдельно хочу отметить приветливую и дружелюбную атмосферу, которая царила во время спортивной выставки и мероприятия в Киеве. Run Ukraine – это команда профессионалов. С такими организаторами приятно иметь дело. Правда, для получения Серебряного и Золотого лейблов организаторам надо еще поработать”, - отметил технический делегат IAAF Road Running Массимо Магнани.

Организаторы марафона-2017 выполнили ряд требований, среди которых - обеспечили участие в мероприятии 10 международных элитных атлетов из 4 стран (ими стали спортсмены из Эфиопии, Кении, Польши и Украины), организовали допинг-контроль для участников, осуществили перекрытие трассы от движения транспорта, организовали присутствие официального международного измерителя трассы, проконтролировали безопасность асфальтового покрытия, чтобы избежать травматизма участников. Кроме того, были обеспечены: профессиональная телевизионная трансляция, зоны гидратации и питания, медицинский контроль.

“В первую очередь, для нас лейбл - это знак качества события. Для наших участников, в частности европейских бегунов, лейбл является важным критерием, ведь это гарантия высокого уровня организации. Осенью восьмой Киевский полумарафон войдет в международный календарь IAAF шоссейных забегов. Впервые с истории Украины мы получили такой статус. Это достижение мы получили благодаря сотрудничеству с КГГА, ФЛАУ и партнерами, а также благодаря нашим участникам, которые вдохновляют на постоянное совершенствование. Следующая цель Киевского марафона - получение IAAF SILVER LABEL на 2019 год, а также проведение Чемпионата мира в 2020 году ”, - комментирует генеральный менеджер " Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Регистрация на 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon-2018 будет открыта в ноябре на официальном сайте марафона.