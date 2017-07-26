Украинцы завоевали золото и бронзу в показательном виде программы Всемирных Игр

Украинка Елена Буряк стала чемпионкой Всемирных Игр во Вроцлаве, Польша, сообщает УНИАН. Наша спортсменка победила в одной из дисциплин академической гребли - гребле на эргометрах, которая впервые попала в программу этих соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).

Буряк победила на "дистанции" 2000 метров, показав время 6 минут 22,8 секунды и установив мировой рекорд. На второй строчке - Сесилия Велин из Швеции, бронза - у автрийки Магдалены Лобниг.

В этой же дисциплине у мужчин украинец Антон Бондаренко завоевал бронзовую медаль с результатом 5 минут 46,5 секунды. Выиграл соревнования Оливер Цидлер (Германия), серебро завоевал поляк Бартош Заблоцки.

Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.