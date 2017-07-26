Сборная Украины завоевала серебро и бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале

На ХІ летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который продолжается в венгерском Дьоре, украинцы открыли счет наградам, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Автором первой медали для нашей юношеской команды стала легкоатлетка Валерия Иваненко, которая в секторе для метания молота заняла второе место. Ее «серебряный» результат - 61м. 64см.

Вторую награду летнего ЕЮОФ-2017 принес дзюдоист Олег Вередиба (55кг). Наш спортсмен продемонстрировал высокое мастерство, выдержку, на пути к награде одолев сильных соперников из Австрии и Азербайджана.

В напряженном полуфинальном поединке Олег Вередиба только «золотое очко» уступил грузинскому дзюдоисту, а в схватке за «бронзу» оказался сильнее представителя Великобритании.

Следовательно, в активе украинцев на ЕЮОФ-2017 в венгерском Дьоре серебряная и бронзовая награды.

Как сообщал УНИАН, XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 23 по 30 июля 2017 года в венгерском Дьоре.

2500 сильнейших атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из всех стран континента борются за награды самого престижного юношеского форума в 10 видах спорта: легкой атлетике, спортивной гимнастике, баскетболе, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе и волейболе.

Юные украинские олимпийцы принимают участие в 6 из них: легкой атлетике, гимнастике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо и плавании.