Бердичевлянин получил серебряную медаль чемпионата Европы U20 по легкой атлетике

Бердичевлянин Дмитрий Никитин получил серебряную медаль по прыжкам в высоту на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике, который проходил с 20 по 24 июля 2017 года в городе Гроссето (Италия).

Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеДва спортсмена из Житомирской области завоевали призовые места на Чемпионате Европы по легкой атлетике

«Дмитрий Никитин приехал в Гроссето с личным рекордом 2,18 м. Дмитрий выиграл серебряную медаль чемпионата Европы U20 по прыжкам в высоту с личным рекордом 2,28 м, улучшив личный рекорд сразу на 10 см. Победу одержал белорус Максим Недосеков с рекордом 2,33 м», – говорится в сообщении. Тренер спортсмена Никитина – Игорь Лонский.

В общем, в Гроссето украинцы выиграли шесть медалей и заняли третье место в медальной таблице.