Украинцы завоевали серебро и бронзу в пауэрлифтинге на Всемирных Играх, установив два мировых рекорда

Сразу два украинца завоевали медали в пауэрлифтинге в средней весовой категории в рамках Х Всемирных Игр, которые проходят в Польше, передает УНИАН.

Владимир Рысев завоевал серебро Всемирных Игр. В сумме трех упражнений (приседание, жим лежа и становая тяга) он поднял 945 кг и установил мировой рекорд.

Андрей Наньев завоевал бронзу Всемирных Игр и тоже улучшил существующее достижение в жиме лежа - 268,5 кг (общая сумма Наньева - 931 кг).

Золотую награду завоевал поляк Ярослав Олех. По сумме трех попыток он поднял 882,5 кг. Однако результат по набранным баллам у польского спортсмена оказался выше. Отметим, что в пауэрлифтинге оценка спортсмена определяется не только от общего веса, который он взял, но зависит и от массы самого атлета (преимущество у более легких участников).

В польском Вроцлаве сегодня проходит 5-й день соревнований Всемирных Игр. Сборная Украины уже завоевала 2 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Напомним, вчера спортсменка по пауэрлифтингу Лариса Соловьева установила уникальное достижение, став 4-кратной чемпионкой Всемирных Игр.