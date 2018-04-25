Восток - дело тонкое: как украинские сумоисты заявили миру о себе

Сумо – танец атлетов, придуманный японцами много веков назад. У себя на родине сумо – это искусство, стиль жизни, образ мышления. Казалось бы, «восток дело тонкое», нам неподвластное, но, как показывает практика, украинским спортсменам все по плечу. И несмотря на то, что в Японии история сумо насчитывает 2000 лет, а у нас – меньше 20-ти, украинские сумоисты (также их называют сумотори) занимают одни из ведущих позиций на крупных турнирах.

Всемирные Игры-2017, которые сейчас в самом разгаре в польском Вроцлаве, не стали исключением. Украину на крупнейшем форуме по неолимпийским видам спорта представляли 9 спортсменов сумо (больше представителей у нас – только в пауэрлифтинге). Первую золотую медаль Игр для «сине-желтой» сборной завоевала виннитчанка Светлана Тросюк, победившая в легкой весовой категории. Марина Максименко добавила к этой спортивной вершине бронзу в среднем весе, а Иванна Березовская дополнила комплект сборной по сумо серебром в абсолютной категории (в данном формате вес участника не учитывается, все могут бороться со всеми).

Перелетные чемпионы: спасибо и до свидания

В чем загадка сумо, рассуждает один из первопроходцев развития сумо в Украине, бессменный президент национальной федерации начиная с 2001 года Сергей Коробко: «Самым популярным видом спорта в мире является футбол. Знаете, почему? Секрет - в его простоте, правила понятны даже ребенку. Сумо имеет то же самое свойство. Человек, который наблюдает за этим видом спорта даже 5 минут, уже в теме! А когда понимаешь и разбираешься в процессе, то и воспринимаешь все намного ближе, переживаешь яркие эмоции.

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Сумо - демократичный вид спорта, тут у всех равные возможности. Площадка для сумо - это круг. Из этого круга ты выталкиваешь свои жизненные проблемы, страхи и учишься делать это молниеносно. Равнодушным этот спорт практически не оставляет. Наверное, поэтому мы его и развиваем. Спасибо министерству спорта, которое помогает нам в этом. Регулярно проводим тренировочные сборы, проблем с этим нет.

Жаль только, что практически 20 процентов нашей сборной за последние три-четыре года перешли в команду России... Крымчанка Ольга Давыдко была одной из ведущих спортсменок не только у нас, но и в мире. В ее воспитание я вложил 100 тысяч долларов. Она выбрала свой путь... Плохо, что рычагов повлиять на ситуацию у нас нет. Обращались в международную федерацию, а нам в ответ – «Спасибо. До свидания»».

Урок психологии

Во Вроцлаве на протяжении двух дней соревнований по сумо трибуны местного спортивного комплекса «Orbita» были почти всегда заполнены, и это при том, что люди платили немалые деньги за билеты.

Сумо увлекает с первого взгляда. Каждый поединок - гремучая смесь древних японских традиций и ритуалов, а также открытый урок психологии, соединение морального и физического начала. И в большой степени - торжество спортивной справедливости.

Правила сумо просты, поэтому фактор необъективного судейства сведен почти к нулю. Побеждает всегда сильнейший, но при этом фавориты часто оказываются в пролете. События развиваются на дохё (площадке для борьбы сумо) непредсказуемо и молниеносно. Поединки длятся несколько секунд (так бывает в большинстве случаев), но отдельные схватки могут затянуться и на 10-15 минут.

Украинская чемпионка Всемирных Игр Светлана Тросюк рассказала УНИАН о некоторых нюансах самого популярного вида спорта японцев, о том, как он развивается в Украине и имеет ли сумо реальную перспективу однажды быть включенным и в олимпийскую программу.

Существует стереотип, что все сумоисты – это очень большие люди с весом под 200 килограммов. Но вы – чемпионка Всемирных Игр – ломаете это клише...

В сумо главное не вес спортсмена, и даже не сила и не ловкость. В первую очередь, сумо – это психология, сила духа. Всемирные Игры во Вроцлаве – уже третьи в моей карьере. Я долго анализировала свои выступления на двух предыдущих подобных форумах, где оба раза занимала пятые места. И пришла к выводу, что главный соперник для каждого из нас – это ты сам. Все проблемы и страхи – у нас в голове. И там же – ключ к победам. На Игры во Вроцлаве настраивалась совсем по-другому, в глубине души знала, что стану первой...

А что касается веса атлета, то это действительно скорее стереотип. Я на протяжении всей карьеры выступаю в легкой весовой категории (до 65 килограммов). В сумо еще существует «абсолютная категория». Там маленькие спортсмены выходят против больших и очень часто побеждают. И это – не шоу. Сумо – это определенная модель нашей жизни. Нельзя выиграть поединок «на бумаге». Докажи, что ты сильнейший здесь и сейчас! Не бывает одинаковых соперников, к каждому надо найти свой подход, чтобы его победить.

Поединок в сумо длится в среднем 10–20 секунд, но ваша схватка с россиянкой Верой Коваль продолжалась почти три с половиной минуты. Было впечатление, что температура в зале за это время повысилась до максимальной отметки. На какое-то время вы словно застыли с россиянкой в низкой стойке. Что-то друг другу говорили «под руку»?

Нет, сумо – это честный спорт. Вообще, все спортсмены между собой находятся в дружеских отношениях. С россиянкой Коваль мы уже встречались много раз на различных турнирах, она изучила меня, а я изучила ее. Это был момент – кто кого, и я выдержала испытание!

Хотя в эмоциональном плане самый сложный поединок был в полуфинале против японки. Япония и сумо – это почти синонимы, все спортсмены из этой страны очень опытные. Так что, пройдя в финал, уже практически не переживала – в дуэли с бразильянкой показала свой максимум.

Одна из изюминок в сумо – особый ритуал, который проводят соперники перед боем. И, конечно, манера поведения судьи. Какие команды он произносит по-японски?

Важная часть ритуала для сумотори - разбрасывание соли. В Японии с древних времен соль считается символом чистоты. Спортсмены зачерпывают из специального ящика по пригоршне соли и кидают ее на дохё. Таким образом они как бы изгоняют злых духов и настраиваются на схватку.

Поединок судит целая команда судей, а главный из них называется гёдзи. Когда звучит команда главного рефери «Рэ», соперники кланяются друг другу. Уже на помосте соперники исполняют еще один ритуал - приседают, хлопают в ладоши, и делают движения руками - как будто зачерпают ими воду, поднимают руки вверх, приветствуя богов. Затем опускают ладони вниз - отдают дань предкам. После этого сумотори делают шаг навстречу другу другу и пристально смотрят в глаза друг другу - хотя многие в этот момент опускают глаза вниз, не выдерживают этого натиска.

Команда судьи – «Тэоцуйте матэнаш» - означает «Руки на старт». По правилам, спортсмены должны поставить все четыре кулака на землю - только после этого звучит команда «Хокё» («Вперед»). Если сумотори преждевременно срывается с места, гёдзи фиксирует фальстарт. В любительских соревнованиях количество фальстартов ограничено тремя.

Очень тонкий психологический момент - многие сумотори, особенно женщины, на важных схватках «боятся» ставить кулаки, оттягивая время начала поединка. При этом, по правилам, если один участник уже поставил кулаки на землю, то он не имеет права двигаться с места до команды «Хокё». Тогда как его соперник в это время может продолжить разминку и свободно ходить по помосту. Сумо - это еще и испытание нервов...

Сумо уже закрепился в программе Всемирных Игр, что является обязательным условием для любого вида спорта, чтобы включить его в Олимпийские игры. Какие перспективы у сумо пойти по стопам, к примеру, карате, которое уже получило пропуск в Токио-2020?

Любительское сумо развивается достаточно быстро, это динамичный и зрелищный вид спорта, так что он имеет все шансы стать олимпийским. Наверняка это дело не ближайшего будущего, но мне хотелось бы, чтобы если не я, то уже мои ученики, которых я обучаю в детской спортивной школе сумо, выступили на Олимпиаде. Следующие Игры пройдут в Японии. Кто знает, возможно, сумо сделают показательным видом спорта, не включая в официальную программу. Эта практика, кажется, довольно распространенная.

Как считаете, ваша победа на Всемирных Играх-2017 способна ускорить развитие сумо в Украине?

Надеюсь, что моя награда, а также серебро Иванны Березовской и бронза Марины Максименко дадут толчок к популяризации нашего вида спорта. Ведь сумо поистине не имеет ограничений для тех, кто хочет им заниматься. После того, как вернусь домой, в родную Винницу, первым делом покажу медаль своим детишкам-ученикам. Хочу, чтобы и они ставили перед собой в спорте и в жизни только максимальные цели.

Юрий Трохимчук