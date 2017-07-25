Серебряные призеры ОИ-2016 украинские саблистки проиграли в четвертьфинале ЧМ

В Лейпциге продолжается чемпионат мира по фехтованию, где сборная Украины в командном турнире женщин-саблисток проиграла уже в 1/4 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки, которые являются вице-чемпионками Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, в первом раунде - 1/8 финала - уверенно одолели сборную Испании (45:23), а затем не менее уверенно и сенсационно уступила команде Франции - 33:45.

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Также отметил, что олимпийские чемпионки Рио-2016 из сборной России сенсационно проиграли в 1/4 финала чемпионата мира команде Японии - 43:45.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фехтованию в Лейпциге проходит с 21 по 26 июля.