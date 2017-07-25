Женская сборная Украины выиграла чемпионат Европы в стрельбе из винтовки с 50 метров

В Баку продолжается чемпионат Европы по спортивной стрельбе, где на счету сборной Украины еще две награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В стрельбе из винтовки с расстояния 50 метров женская сборная Украины завоевала золотые медлаи. Наша команда выступала в составе Дарья Шарипова, Наталья Калныш, Леся Леськив.

Читайте такжеКоростылев стал чемпионом Европы по стрельбе, команда - серебряный призерВ индивидуальных соревнованиях Шарипова завоевала серебряную награду. Украинка набрала 615,5 балла, отстав только от Дженнифер Макинтош из Великобритании (619,1). Бронза на счету Мари Энквист из Швеции (613,6).

Партнерши Шариповой по команде заняли 11-е (Калныш, 608,7) и 12-е (Леськив, 608,1) места.

Чемпионат Европы по спортивной стрельбе проходит в Баку с 22 июля по 4 августа.