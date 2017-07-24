Украина собрала за день полный комплект медалей на Всемирных Играх

Украинцы пополнили свою копилку медалей на Всемирных Играх-2017 в польском Вроцлаве. Это крупнейший форум, где разыгрываются медали в 31 виде спорта.

Чемпионом Игр в пауэрлифтинге стала Лариса Соловьева, установив уникальное достижение. Теперь у Соловьевой четыре золотых награды на четырех разных Всемирных Играх - первую и четвертую медали разделяют 12 лет.

В прыжках на батуте впечатлил украинский дуэт Дмитрий Бедевкин / Николай Просторов. Квалификацию украинская пара завершила с пятым результатом, но великолепное выступление Дмитрия и Николая в финале окончательно завоевало симпатию зрителей и судей, и наш дуэт оказался в итоге вторым, набрав 51,200 баллов. Всего полдесятых украинцам не хватило до лучшего результата этого дня, который продемонстрировали китайцы. На третьем месте - дуэт из Японии.

Отметим, что в последнем выступлении ошибка российских спортсменов стоила им места в тройке лучших.

Дополнила комплект наград сборной Украины в 4-й день соревнований на Всемирных Играх и бронза в спортивной акробатике среди девушек.

Украинки Вероника Габелок и Ирина Назибова также улучшили свой результат в финале по сравнению с квалификацией. В решающий раунд украинский тандем вошел с четвертым результатом, но финальный номер наши девушки исполнили на пять с плюсом, заработав 27,930 баллов и в итоге стали третьими, подвинув с подиума сборную США. На первом месте в данном виде програмы остались россиянки, серебро - у команды Бельгии.

После четырех дней на Всемирных Играх у сборной Украины 11 медалей - 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых. В медальном зачете среди 112 команд украинцы занимают 14-е место.