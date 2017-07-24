Говоров стал бронзовым призером чемпионата мира по плаванию на 50-метровке баттерфляем

В Будапеште завершился финал дистанции 50 метров баттерфляем в плавании на Чемпионате мира по водным видам спорта, где украинец Андрей Говороы завоевал бронзовую медаль, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец проплыл дистанцию за 22.84 секунды.

Наш спортсмен неудачно стартовал, очень быстро вынырнув из воды и совершив, тем самым, грубую ошибку. Впрочем, на середине бассейна (25 метров) он уже лидировал, и продержался на первом месте до последних метров дистанции. В ноцовке Говоров вновь допустил грубую ошибку, не попав в касание, и уступив основным оппонентам.

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Медаль Говорова стала восьмой для сборной Украины на турнире в Будапеште.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.