Свитолина вернулась в Топ-5 сильнейших теннисисток мира, Долгополов поднялся на 22 позиции в мужском рейтинге

В понедельник Женская теннисная ассоциация и мужская Ассоциация теннисистов- профессионалов опубликовали новые версии рейтингов сильнейших игроков мира, где свои результаты существенно улучшили представители Украины, сообщают официальные сайты организаций.

В женском рейтинге в Топ-5 игроков мира вернулась Элина Свитолина. У украинки 4395 очков и она обогнала британку Джоанну Конту. Также в Топ-100 мирового рейтинга входит Леся Цуренко (31-е место, 1543 очка).

Читайте такжеДолгополов проиграл в финале теннисного турнира в ШвецииРейтинг WTA возглавляют Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Анжелик Кербер (Германия) и Гарбинье Мугуруза (Испания).

В мужском рейтинге, Александр Долгополов поднялся на 22 позиции - c 89-й на 67-ю - 701 очко. На минувшей неделе Долгополов дошел до финала турнира АТР-тура в Бостаде (Швеция).

В Топ-5 рейтинга сильнейших теннисистов планеты входят Энди Маррей (Великобритания), Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия) и Станислас Вавринка (Швейцария).