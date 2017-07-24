В Одессе прошел первый чемпионат Украины по пляжному футболу среди женщин

В Одессе прошел первый чемпионат Украины по пляжному футболу среди женских команд.

Как сообщили УНИАН в Ассоциации пляжного футбола Украины, участие в соревнованиях приняли 12 команд из Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областей.

В течение 22-23 июля состоялись игры на побережье Черного моря, на 14-й станции Большого Фонтана. Результаты встреч определили победителя первого чемпиона Украины по пляжному футболу среди женских команд.

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«В этом году мы обратили внимание на данное соревнование, тем самым продвинули этот вид спорта на более высокий уровень», - отметили в ассоциации.

Отмечается, что кроме золотых медалей девушки-победительницы получают звания мастеров спорта Украины по пляжному футболу. Первыми их обладателем стала команда «Пантеры» из Умани.

Как пояснили в мэрии Одессы, чемпионат состоялся на территории первого в Одессе Центра пляжных видов спорта, который открылся накануне соревнований. Здесь расположены площадки для пляжного футбола размером 40×27 метров и пять площадок для пляжного волейбола размером 26×18, которые также могут быть использованы для занятий пляжным теннисом, гандболом и регби.

В южной локации Центра - площадка для футбола и фрисби размером 70х27, в северной локации - два волейбольных поля размером 26 х16 метров.