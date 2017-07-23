Сборная Украины по легкой атлетике установила личный рекорд на юниорских чемпионатах Европы

Женская украинская эстафетная команда 4х400 метров в составе Иванны Аврамчук, Джойс Кобы, Ирины Марчак и Анастасии Брызгиной выиграли чемпионат Европы U20 по легкой атлетике, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Наши девушки установили юниорский рекорд Украины и показали лучший результат мирового сезона среди юниорок (3.32,82 мин). Предыдущий рекорд (3.33,95 мин) был показан 24 июля 2016 года в Быдгоще Яной Качур, Анастасией Брызгиной, Дарьей Ставничей и Джойс Кобой.

Медаль девушек стала шестой для нашей сборной в Гроссето. В медальной таблице украинцы заняли третье место. Выше наша команда еще ни разу не поднималась. Такое же место она занимала в 2009 году, но тогда у нас было пять медалей. В Италии украинцы выиграли четыре золотые и по одной серебряной и бронзовой награде.

Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике проходил 20-23 июля в Гроссето (Италия).