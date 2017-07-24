Британец Крис Фрум в четвертый раз выиграл Tour de France

01:38, 24 июля 2017
Другое
182

Для британца эта победа стала третьей подряд на Tour de France и четвертой в общей сложности на этой многодневке.

Крис Фрум / REUTERS

Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за команду Team Sky, одержал победу в общем зачете веломногодневки Tour de France, последний гоночный этап которой завершился в воскресенье, 23 июля.

Читайте такжеМеждународная велогонка Tour of Ukraine завершилась на столичном Крещатике победой украинца Виталия Буца

Как передает dw.com, Фрум проехал все этапы за 86 часов 20 минут и 55 секунд. Колумбиец Ригоберто Уран, занявший второе место, проиграл триумфатору 54 секунды. Француз Ромен Барде стал третьим с отставанием 2 минуты 20 секунд.

Крис Фрум на пъедестале / REUTERS

Для британца эта победа стала третьей подряд на Tour de France и четвертой в общей сложности на этой многодневке. Ранее он выигрывал престижную велогонку в 2013, 2015 и 2016 годах.

Первым в спринтерской классификации стал австралиец Майкл Мэттьюз, в горном зачете победил француз Уоррен Баргий. Лучшим среди молодых велогонщиков оказался Саймон Йейтс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #победитель Tour de France#велогонка Tour de France#Крис Фрум на Tour de France