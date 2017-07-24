Британец Крис Фрум в четвертый раз выиграл Tour de France

Британский велогонщик Крис Фрум, выступающий за команду Team Sky, одержал победу в общем зачете веломногодневки Tour de France, последний гоночный этап которой завершился в воскресенье, 23 июля.

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Как передает dw.com, Фрум проехал все этапы за 86 часов 20 минут и 55 секунд. Колумбиец Ригоберто Уран, занявший второе место, проиграл триумфатору 54 секунды. Француз Ромен Барде стал третьим с отставанием 2 минуты 20 секунд.

Для британца эта победа стала третьей подряд на Tour de France и четвертой в общей сложности на этой многодневке. Ранее он выигрывал престижную велогонку в 2013, 2015 и 2016 годах.

Первым в спринтерской классификации стал австралиец Майкл Мэттьюз, в горном зачете победил француз Уоррен Баргий. Лучшим среди молодых велогонщиков оказался Саймон Йейтс.