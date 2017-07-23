Украинка Иванна Березовская завоевала серебро Всемирных Игр в соревнованиях по сумо

Украинская суматори Иванна Березовская завоевала серебряную медаль на Всемирных Играх, которые с 20-го по 30 июля проходят в польском Вроцлаве. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

Украинка заняла второе место в соревнованиях по сумо в абсолютной категории (между собой встречаются спортсмены разных весовых групп).

В борьбе за выход в полуфинал спортсменка из Фастова поочередно победила соперниц из Японии, Польши, Таиланда, Венесуэлы. В 1/2 финала наша соотечественница прошла бразилийку Сару Гомеш.

Лишь в финальной схватке Березовская уступила россиянке Анне Поляковой, которая завоевала золото. У украинки серебряная медаль. Бронза - у представительницы России Ольги Давыдко, которая раньше выступала под украинским флагом.

Среди мужчин в абсолютном весе украинцы не дошли до пьедестала. Ближе всех к цели был Александр Вересюк, уступивший в одном из полуфиналов.

Золото выиграл россиянин Василий Маргиев, серебро у Батыра Алтыева (Россия), бронза - у японца Мива Хаято.

После трех соревновательных дней на Всемирных Играх во Вроцлаве у сборной Украины 8 медалей (1 золотая, 2 серебряных и 5 бронзовых). В общем медальном зачете наша команда занимает 14-е место.