Коростылев стал чемпионом Европы по стрельбе, команда - серебряный призер
19:21, 23 июля 2017Другое
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Украинец выиграл в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Коростылев после победы в Кубке мира выиграл золото чемпионата Европы / issf-sports.org
В Баку стартовал чемпионат Европы по стрельбе, где в первый соревновательный день украинец Павел Коростылев завоевал медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров, а в команде сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
В индивидуальный соревнованиях Коростылев "выбил" 230,5 балла. Он опередил финишировавшего "вторым" Дамира Микеча из Сербии (226) и Лауриса Страутманиса из Латвии - 208,7 балла.
В свою очередь, команда с Павлом Коростылевым, Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным стала второй в упражнении МП-6.
Чемпионат Европы по стрельбе проходит в Баку с 22 июля по 4 августа.
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