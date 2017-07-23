Коростылев стал чемпионом Европы по стрельбе, команда - серебряный призер

19:21, 23 июля 2017
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Украинец выиграл в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.

Коростылев выиграл Кубок мира / issf-sports.org

В Баку стартовал чемпионат Европы по стрельбе, где в первый соревновательный день украинец Павел Коростылев завоевал медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета с расстояния 50 метров, а в команде сборная Украины заняла 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

В индивидуальный соревнованиях Коростылев "выбил" 230,5 балла. Он опередил финишировавшего "вторым" Дамира Микеча из Сербии (226) и Лауриса Страутманиса из Латвии - 208,7 балла.

В свою очередь, команда с Павлом Коростылевым, Олегом Омельчуком и Виктором Банькиным стала второй в упражнении МП-6.

Чемпионат Европы по стрельбе проходит в Баку с 22 июля по 4 августа.

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Теги: #стрельба#чемпионат Европы#Коростылев выиграл золото