Долгополов проиграл в финале теннисного турнира в Швеции

В Бостаде (Швеция) завершился финальный матч теннисного турнира SkiStar Swedish Open, где украинец Александр Долгополов уступил Давиду Ферреру из Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:6, 4:6.

Читайте такжеДолгополов обыграл второго россиянина подряд и вышел в финал турнира в ШвецииУкраинец играл на равных с соперником до счета 4:4 в первом сете. В девятом гейме Долгополов проиграл гейм на своей подаче, затем, в следующем гейме проиграл и сет в целом. А во второй партии наш спортсмен выглядел уже совершенно неконкурентноспособным на фоне испанца, отлично действующего на корте с грунтовым покрытием. Лишь при счете 1:5 наш спортсмен вернулся в "игру", выиграв три гейма подряд, но проиграв матч в десятом гейме в упорнейшей борьбе на подаче соперника.

Таким образом, Долгополов стал вице-чемпионом соревнований в Швеции.

Как сообщал УНИАН, турнир в Швеции проходил с 16 по 23 июля.