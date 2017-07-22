Сборная Украины по подводному плаванию завоевала две медали на Всемирных Играх

Украинская сборная пополнила свою копилку еще двумя наградами на Всемирных Играх во Вроцлаве.

Сегодня вечером состоялись финальные заплывы в соревнованиях по подводному плаванию.

Ирина Пикинер заняла третье место на дистанции 100 метров в ластах, показав результат 46,92 секунды. Первое и второе места распределили между собой представительницы Венгрии, сообщает УНИАН.

Также бронза в активе Анастасии Антоняк, которая участвовала в 400-метровом заплыве. Начиная с середины дистанции Антоняк уверенно лидировала и реально претендовала на выигрыш золота, но на последних 50 метрах ее обошла китаянка Сун Йитин, а второй в итоге финишировала Ким Бо Куин из Южной Кореи. Результат Анастасии Антоняк - 3 минуты 17,61 секунды - оказался третьим.

После двух дней соревнований на Всемирных Играх сборная Украины имеет в активе семь медалей, из которых 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых.

В общем командном зачете наша сборная занимает 11 место.