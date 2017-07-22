Харлан выиграла чемпионат мира в индивидуальных соревнования саблисток

В Лейпциге (Германия) завершились индивидуальные соревнования в женской сабле Чемпионата мира по фехтованию, где победу одержала украинка Ольга Харлан сообщает официальный сай соревнований.

В финале украинка уверенно обыграла Аззу Азза Бесбес (Тунис) со счетом 15:5.

Читайте такжеОлимпийская чемпионка по фехтованию Харлан проиграла уже в 1/8 финала чемпионата ЕвропыДо этого украинка также уверенно выигрывала все свои поединки. Так, в полуфинале она не испытала проблем с вице-чемпионой прошлогоднего мирового первенства Сесилль Бердер из Франции - 15:10. До этого наша спортсменка последовательно обыграла свою сотечественницу Ольгу Жовнир (1/32, 15:7), Богну Йовжак (Польша, 1/16, 15:9), Росселлу Грегорио (Италия, 1/8 15:12) и Норику Тамуру (Япония, 1/4, 15:7).

Любопытно, что украинка избежала встречи с основной соперницей - олимпийсокй чемпионкой из России Яной Егорян, которая выбыла из борьбы еще в 1/16 финала.

Таким образом, Харлан стала 5-кратной чемпионкой мира.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в Лейпциге проходит с 20 по 26 июля.