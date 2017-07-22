Украинская суматори Марина Максименко завоевала бронзовую медаль на Всемирных Играх

Украинская спортсменка Марина Максименко стала бронзовой призеркой Всемирных Игр.

Максименко завоевала третье место в соревнованях сумоисток в средней весовой категории.

В поединке за бронзу наша соотечественница одолела японку Мизунуму Хикару, сообщает УНИАН.

На предыдущих Всемирных Играх четыре года назад в Кали (Колумбия) Марина Максименко была серебряной призеркой.

"Считаю, что сегодня был не мой день. С японкой Хикару мы сегодня соревновались дважды, и в первой схватке я проиграла - просто не смогла как следует настроиться. После этого пришлось идти по нижней части турнирной сетки. Главной цели - золота - достичь не удалось. Но я слышала, как меня поддерживала публика - это что-то невероятное. Атмосфера на Всемирных Играх в Вроцлаве очень хорошая", - отметила Марина Максименко в комментарии после соревнований.