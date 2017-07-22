"Человек-паук" Даниил Болдырев довольствовался серебром на Всемирных Играх-2017

19:35, 22 июля 2017
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Первая серебряная награда украинской сборной на крупном спортивном форуме во Вроцлаве.

Даниил Болдырев / Спортивный комитет Украины

Вслед за первым золотом на Всемирных Играх, которые проходят в польском Вроцлаве, сборная Украины завоевала первое серебро.

Его для украинской команды завоевал Даниил Болдырев - в скалолазании на скорость.

Болдырев был абсолютным фаворитом соревнований, но уступил в финале из-за чрезвычайно досадной ошибки - фальстарта, сообщает УНИАН.

Даниил Болдырев прошел квалификацию с лучшим временем среди всех спортсменов, показав результат 5,59 секунды (напомним, соревнования проводятся на 16-метровой трассе на стене, наклоненной под углом 105 градусов).

Болдырев уверенно преодолел четвертьфинальный и полуфинальный барьеры. Но в финальном противостоянии с иранцем Реза Алипуршеназандифаром у невероятно мотивированного украинца сдали нервы.

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Теги: #сборная Украины#Всемирные Игры-2017#скалолазание