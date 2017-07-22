Первую золотую медаль на Всемирных Играх-2017 Украина завоевала в соревнованиях по сумо (видео)

18:48, 22 июля 2017
Другое
759

Светлана Тросюк принесла украинской сборной первую награду высшей пробы во Вроцлаве.

Спортивный комитет Украины

На Всемирных Играх в польском Вроцлаве у Украины - первое золото! 

Виннитчанка Светлана Тросюк завоевала первое место в соревнованиях по сумо, в легкой весовой категории. Об этом передает УНИАН.

Один из самых драматичных поединков дня состоялся в рамках 1/8 финала, где украинке противостояла россиянка Вера Коваль:

Затем украинская спортсменка победила норвежку и вышла в полуфинал. В борьбе за выход в финал она прошла японку Окутоми Юко. 

Наконец, в схватке за первое место Тросюк победила бразильянку Монтгомери Хигучи.

Это первая золотая медаль сборной Украины на Всемирных Играх - крупнейшем форуме планеты по неолимпийским видам спорта.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Всемирные Игры-2017#сумо