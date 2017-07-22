Первую золотую медаль на Всемирных Играх-2017 Украина завоевала в соревнованиях по сумо (видео)
18:48, 22 июля 2017Другое
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Светлана Тросюк принесла украинской сборной первую награду высшей пробы во Вроцлаве.
Светлана Тросюк (справа) - лучшая сумоистка Всемирных Игр / Спортивный комитет Украины
На Всемирных Играх в польском Вроцлаве у Украины - первое золото!
Виннитчанка Светлана Тросюк завоевала первое место в соревнованиях по сумо, в легкой весовой категории. Об этом передает УНИАН.
Один из самых драматичных поединков дня состоялся в рамках 1/8 финала, где украинке противостояла россиянка Вера Коваль:
Затем украинская спортсменка победила норвежку и вышла в полуфинал. В борьбе за выход в финал она прошла японку Окутоми Юко.
Наконец, в схватке за первое место Тросюк победила бразильянку Монтгомери Хигучи.
Это первая золотая медаль сборной Украины на Всемирных Играх - крупнейшем форуме планеты по неолимпийским видам спорта.
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